El Tribunal Constitucional rebutja el recurs de la defensa del jove empresonat per tinença de CBD

El Tribunal Constitucional ha denegat avui el recurs d'empara presentat per l'advocat defensor del jove empresonat per tinença de CBD, Alfons Clavera, el qual al·legava una possible vulneració del dret a la llibertat del seu client. La defensa va interposar el recurs el passat 27 de maig i el tribunal el va admetre a tràmit el 29 de juliol, però la resposta final ha estat negativa, deixant sense efecte les reclamacions presentades.

El jove, monitor d'esquí i resident a Andorra, es troba en presó provisional des del setembre de l'any passat, acusat de possessió de CBD, un component del cànem que no té efectes psicoactius, però que sovint es confon amb el THC, la substància psicotròpica present en la marihuana. La seva defensa ha insistit des del principi que el producte confiscat no contenia concentracions il·legals de THC i ha denunciat la manca de proves concloents que justifiquin la seva detenció a la presó de la Comella.

Durant els vuit mesos que el jove ha passat empresonat, la família ha intentat demostrar la innocència del seu fill, adquirint un test de detecció de drogues a França, amb l'esperança que aquestes proves demostrin que el producte confiscat era CBD i no una substància il·legal. «Aquestes proves podrien demostrar que no s’ha infringit la llei», han afirmat fonts pròximes a la família, tot i que les proves encara no han estat presentades oficialment al procés judicial.

El recurs presentat al Tribunal Constitucional estava centrat en la suposada vulneració de drets fonamentals, principalment el fet que no es van dur a terme proves de detecció de drogues de manera immediata després de la detenció del jove, fet que la defensa considera que ha compromès la imparcialitat del procés judicial. Tot i aquestes al·legacions, el tribunal ha desestimat la petició de la defensa i el jove continuarà en presó provisional.

La situació ha generat un debat públic, amb la família del jove denunciant que la venda de CBD ha estat una pràctica comuna a Andorra fins fa poc, i que alguns establiments encara el comercialitzen. Tot i que el Govern va recordar en una roda de premsa el passat 15 de maig que la venda de CBD vegetal és il·legal al país, i que el Ministeri de Salut va enviar una nota informativa als comerços que l’ofereixen, la família del jove considera que les sancions en aquests casos han estat mínimes, mentre el seu fill continua privat de llibertat.