Bona actuació de Xavier Cornella al primer eslàlom SAC de Cerro Castor

Igualment, tot i que Cornella no va fer punts, amb els 31.38 d’ahir es va quedar a prop dels seus actuals 28.74. A més, va sumar 13 punts SAC.

L'andorrà va marcar un crono de 1.56.65, a 2.56 del guanyador, l’espanyol Juan del Campo (1.54.09). Les primeres posicions les van completar esquiadors del nivell del francès Victor Muffat-Jeandet (+0.09), qui va ser segon, el també francès Hugo Desgrippes (+0.51), o l’alemany Alexander Schmid, un habitual de la Copa del Món de gegant, a més d’altres com l’austríac Fabio Gstrein, diverses vegades top10 a les Copes del Món d’eslàlom.

Xavier Cornella va disputar ahir a la tarda el primer eslàlom de la Copa de Sud-amèrica (SAC) a Cerro Castor (Argentina), on va mostrar un bon esquí i va finalitzar amb una molt bona actuació, 18è, i envoltat de rivals de primer nivell.

