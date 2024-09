Vicky Jiménez s'acomiada a quarts del Ljubljana Challenger

El partit sencer ha estat igualat, començant amb l'andorrana avançant-se de mica en mica fins al 2-3. Posteriorment ha arribat l'empat, i a partir d'aquí l'anglesa, trencant dos serveis de Jiménez, s'ha adjudicat el primer set. El segon prometia també emoció, i primer s'ha posat per davant Jones (2-0) perquè després la pirenaica tornés a l'empat. Seguint aquest modus operandi se n'han anat al 4-4, i un cinquè joc molt pobre i una nova pèrdua de servei en el darrer han acomiadat la tricolor de la cita eslovena.

La participació de Vicky Jiménez al quadre individual del Ljubljana Challenger Femení ha posat avui punt final després de caure a quarts contra Francesca Jones (177 WTA) per 2-0 (6-3 i 6-4).

Per Pol Forcada Quevedo

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació