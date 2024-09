Llargues cues durant la tarda d'avui a la frontera hispanoandorrana

No estem en pont, però tot i això les sortides del cap de setmana ja s'estan efectuant i al voltant de les 15.45 hores d'aquesta tarda s'han començat a generar llargues cues de vehicles a la frontera amb Espanya amb la marxa de molts visitants i residents. Així, i tal com mostren en aquests moments les càmeres del Servei de Mobilitat, les retencions no arriben encara a un quilòmetre a la sortida de la CG1 i la Duana manté només l'obertura d'un carril. De fet, avui es calcula que han travessat entre les dues fronteres uns 15.000 vehicles, venint la majoria a través de la carretera del riu Runer.