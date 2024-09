En busca de la tercera victòria

L'FC Andorra disputa aquest diumenge la quarta jornada de la Primera RFEF, en què buscarà la seva tercera victòria consecutiva de la temporada. Després d'un debut accidentat contra el Bilbao Athletic en la jornada 1, els de Ferran Costa van guanyar els següents dos partits: el primer al Nacional contra el Barça Atlètic (2-1) i el segon fora de casa contra el Tarazona SD (0-1,) aconseguint així sis punts de nou possibles i situant-se quarts a la classificació.

Per la seva banda, la Ponferradina arriba al duel una mica per sota dels tricolors havent perdut el primer partit, empatat el segon i guanyat el tercer. El conjunt de Javi Rey suma quatre punts, situant-se dotzè a la classificació. Per tant, una victòria al Principat els situaria per damunt dels andorrans.

Tot i la bona dinàmica amb què arriba l'FC Andorra, el seu tècnic, Ferran Costa no vol mirar enrere: "La competició va cap endavant i les victòries de les dues darreres jornades ja no importen. Tenen importància perquè ens han donat punts, però això ja va passar i ara estem 100% centrats en el partit de la Ponferradina", ha afirmat. Pel que fa al duel, Costa cataloga el matx com "un partit de màxima exigència contra un gran equip a qui li agrada portar la iniciativa, atacar amb molta gent, que té qualitat", tot afegint que "ens exegiran enfocar-nos molt en el partit, sabent què volem ser i donant la màxima importància a la nostra identitat, però tenint en compte sempre que fa el rival".

En referència a la competició, Costa retiera la dificultat de la categoria: "T'exigeix tenir sempre aquesta capacitat i humilitat per entendre de què va cada partit i quines necessitats té l'equip cada setmana per poder competir de la millor manera", una idea que segons ha deixat clar el míster tenen molt clara. Finalment, el tècnic català ha valorat a la seva plantilla ponderant que té "complementarietat i perfils diferenciats", destacant que compten amb "aquest punt de competitivitat fa que el dia a dia millori; i si el nostre dia a dia millora, el to competitiu del cap de setmana també puja", ha sentenciat.