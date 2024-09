Arrenca la cinquena edició de l'Alpha Space amb novetats proposades pels joves

Escaldes-Engordany ha donat el tret de sortida a la cinquena edició de l’Alpha Space, un conjunt d’activitats per als joves de la parròquia que es desenvoluparan durant la tarda de divendres i la jornada de dissabte. A partir de les 18.00 i fins a les 20.00 hores, s'iniciarà el festival d’oci que es farà entre l’avinguda de les Nacions Unides i el Prat del Roure. La idea per part de la corporació escaldenca és clara: “Que participin joves, de franges d'edat entre els 11 i els 13 anys”, ha explicat el conseller de Joventut i Ciutadania, Ramon Tena.

Les novetats d’enguany han estat l’escalada, el parkour i l’'slackline', les quals no havien estat en cap edició anterior i totes estaran supervisades per professionals. Aquestes novetats han sorgit de l’escolta als joves de la parròquia, segons ha detallat Tena. En aquest sentit, el conseller de Cultura ha ponderat que fins fa uns anys ha faltat escoltar més als joves per part de la corporació escaldenca i “fer les activitats que volen ells i no les de les institucions”. Per aquest motiu, Tena ha volgut animar als joves a apropar-se a l'Espai Jovent per veure les activitats que des de la corporació es van proposant.

Retornant a les activitats, també hi haurà l’opció de participar en un taller d’arts plàstiques sota la supervisió de La Musa, a més de tallers de còctels sense alcohol, unes activitats que es mantenen. La jornada estarà ambientada amb la música del Dj Mantovani.