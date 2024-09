Tret de sortida a un cap de setmana per a les famílies a Callaueta

La inauguració a càrrec de Sidral Brass Band ha servit com a tret de sortida a la Festa de Callaueta, una cita impulsada pel Comú d'Andorra la Vella en col·laboració amb l'Associació de Comerciants de Riberaygua i Travesseres i que vol servir per promoure el comerç de la zona. Es tracta d'una celebració que ha estat pensada especialment per a les famílies, motiu pel qual s'ofereixen diverses activitats com ara jocs de fusta, taules de dibuix o tallers de pintacares i globoflèxia. La part musical de la festa ha vingut de la mà de Shuffle Express.



La celebració continuarà aquest dissabte durant tot el dia amb diverses propostes. Les activitats s'iniciaran al matí, amb els jocs de fusta, les taules de dibuix i els tallers de pintacares, mentre que també s'han previst diverses actuacions. De cara a la tarda de dissabte, es comptarà amb la visita de la mascota del Bàsquet Club MoraBanc Andorra, el Brut, i dels jugadors de l'equip, els quals es passejaran per Callaueta fent-se fotografies i signant autògrafs. La festa es tancarà amb el concert de The Royal 5 a les 20.30 hores.



La festa també té un vessant artístic, motiu pel qual es podrà veure en directe la creació d'una nova obra d'art de carrer, a l'encreuament del carrer Bonaventura Riberaygua amb el de la Sardana. A mñes, hi haurà un concurs de fotos divertides d'art de carrer amb el mòbil en el marc del qual es podrà guanyar un iPhone 15.

Novetats a les fonts



D'altra banda, i sobre les fonts de la Rotonda, el cònsol major, Sergi González, ha confirmat que aquest any no es convocarà el concurs que es va estrenar l'any passat per escollir un cantant o grup musical perquè fes una de les coreografies de les fonts. El motiu ha estat l'avaria que han patit i que ha impedit que s'hagi pogut convocar aquest concurs amb el temps suficient. Tanmateix, la idea és que de cara al Nadal aquestes fonts puguin estrenar, però, alguna nova composició de llums i música, informa l'ANA.