La Policia deté un grup organitzat que furtava en establiments comercials

La Policia va detenir, dijous a la tarda a Andorra la Vella, tres homes no residents de 28, 29 i 36 anys com a presumptes autors de delictes contra el patrimoni per diversos furts en establiments comercials del país.

El cos d'ordre els va localitzar en una botiga de material esportiu minuts després que una òptica de la capital donés l’avís perquè un grup de persones n’havia sostret quatre ulleres. Tot seguit, la investigació va permetre trobar els dos cotxes, amb matrícula francesa, amb els quals els sospitosos s’havien desplaçat fins al Principat. A l’interior dels vehicles es van descobrir més de 40 peces de roba amb les alarmes i les etiquetes posades, les ulleres que havien furtat a la botiga i set perfums. El preu de cost de tota la mercaderia, la qual haurien sostret de comerços de les parròquies centrals i del Pas de la Casa, supera els 2.500 euros. Els arrestats també es trobaven en possessió d’una bossa amb l’interior folrat amb alumini, una tècnica que s’acostuma a fer servir en aquesta mena de delictes.

Tot i que finalment es van detenir tres persones, en el moment de l’arrest se’n van controlar un total de cinc, entre les quals, una menor de 16 anys, qui també hi hauria col·laborat, i la seva parella.

Actuaven de manera organitzada i la investigació apunta que podria haver-hi més persones implicades. La Policia tampoc descarta que aquest grup hagi pogut cometre altres furts en ocasions anteriors. Només un dels tres detinguts té antecedents a França per fets similars, segons va confirmar INTERPOL ahir a la tarda.

D’altra banda, la mateixa tarda de dijous, el Cos de Policia va detenir dos homes per conduir sota els efectes de l’alcohol. El primer arrest es va produir a les 19.15 hores, després que el conductor d’un turisme, de 34 anys, tingués un accident de danys materials contra un altre vehicle i marxés. Els agents el van localitzar ràpidament en un establiment de restauració amagat a la part posterior del local. Va donar 1,51 a la prova d’alcoholèmia.

Prop de les 21.00 hores, la Policia va detenir un altre conductor, de 33 anys, amb una taxa d’1,01 grams d’alcohol per litre de sang després d’un altre accident de danys materials a la rotonda del KM 0 entre el turisme que conduïa i una motocicleta. Tot i abandonar inicialment el lloc de l’accident, va tornar uns minuts després i es va sotmetre a la prova d’alcoholèmia donant un resultat positiu.

Els darrers dies, el cos d'ordre va detenir un home de 32 anys a Sant Julià de Lòria com a presumpte autor d’un delicte contra la llibertat sexual arran d’una denúncia de la seva companya de pis, a qui hauria agredit sexualment. Finalment, un altre home, de 32 anys i no resident, va ser arrestat a la frontera amb França com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat en el tràfic jurídic per haver-se identificat amb una identitat falsa.