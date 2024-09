Xavier Cornella millora punts al segon eslàlom SAC de Cerro Castor

Cornella va fer un molt bon esquí amb un temps de 1.47,09, a 1.49 del guanyador, el francès Victor Muffat-Jeandet (1.45.60). Segon va ser l’austríac Gabio Gstrein (+0.76), mentre que tercer va acabar el suec William Hansson amb +1.05. "Aquí hi ha tots els cracs i el Xavi ha fet una gran feina", va comentar el responsable de l’equip nacional masculí, Fred Beauviel, afegint que aquesta feina ara s'ha de consolidar. "Estic molt content de començar la temporada així. Ja havíem vist als entrenaments que havia fet un pas endavant tècnicament i físicament, i ho ha demostrat en carrera", va finalitzar.

Xavier Cornella va aconseguir un molt bon resultat al segon eslàlom de la Copa de Sud-amèrica (SAC) a Cerro Castor (Argentina), on va ser cinquè entre un gran nivell d’esquiadors i, a més, va rebaixar punts FIS marcant 25.30 punts, la millor puntuació de la seva carrera esportiva, ja que en l’última llista de la FIS en té 28.74.

Per El Periòdic

