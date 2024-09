Silvio Moreira cau a segona ronda de la primera Serie A del curs

Durant aquest cap de setmana, Salzburg (Àustria) acull la Serie A Karate 1 de la Premier League mundial, un campionat organitzat per la Federació Mundial de Karate (WKF) de la mà de la federació austríaca. En total hi ha 1.237 competidors, entre els quals es troba l'andorrà Silvio Moreira, qui va prendre part ahir en la modalitat de Kata Individual, amb 128 participants de 39 països diferents. En primera ronda, el tricolor es va enfrontar al competidor de Suècia, a qui va superar per una diferència de 3.30. En segona ronda, es va trobar amb el competidor alemany, a qui no va poder guanyar per una diferència d'1.2. En la següent ronda, l’alemany va perdre amb l’italià, així que Moreira es va quedar sense possibilitats de repesca.