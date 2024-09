La sub19 cau a la final del grup Intercontinental del Mundial d'hoquei (8-3)

Pel que fa al partit, els andorrans han plantejat un joc de fer córrer la pilota, "de tocar i fugir, de buscar continuacions i de jugar a pista oberta". En aquest sentit, l'inici no podia haver estat millor, ja que s'han avançat al marcador, i a partir de llavors els alemanys han tirat més de físic i han pressionat a tota la pista, "i aquí se'ns ha complicat". L'empat i l'avantatge germànic ha arribat amb dos 'power play' (avantatge numèric) i els de Rubio han entrat en la precipitació per marxar 5-1 a la mitja part. La distància era insalvable, i fallant inclús un parell de directes, i el duel ha finalitzat 8-3.

El partit era molt complicat, i els tricolor n'eren conscients: "Ells porten una selecció pràcticament amb tots els jugadors de segon anys", ha comentat l'entrenador Manel Rubio, és a dir, del 2007, mentre que els pirenaics són tots del 2006 excepte dos jugadors. "En aquestes categories tenir un any més es nota molt, a nivell físic, d'intensitat, el ritme...", ha afegit Rubio.

Després de finalitzar la primera fase com a primera de grup i invicta, la selecció sub19 d'hoquei ha perdut avui la final del grup Intercontinental dels World Roller Games de Novara (Itàlia) davant Alemanya. Això sí, han assolit l'objectiu d'accedir al grup Mundial.

