El MoraBanc es presenta davant l'afició

El MoraBanc va celebrar ahir la festa de presentació davant l'afició. A banda de presentar el cos tècnic i els jugadors del primer equip, la celebració que va tenir lloc a l'avinguda Meritxell va servir per donar a conèixer també els diferents equips de la base. L'acte va comptar amb l'actuació de Makuka i també hi van ser presents la mascota, el Brut, i l'equip d'animadores. L'espai escollit per la celebració, al davant la seu central de MoraBanc, es va omplir de moltes persones que no es van voler perdre la festa. Posteriorment, els jugadors, el Brut, l'equip tècnic i l'equip d'animadores van assistir a la Festa de Callaueta, on els jugadors van signar autògrafs.