La música com a acompanyament a l'etapa final de la vida

La Fundació ONCA, el Servei Andorrà d'Atenció Sanitària (SAAS) i la musicoterapeuta Laia Font han impulsat una prova pilot de musicoteràpia per a les persones ingressades a la unitat de cures pal·liatives de l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell que té com a objectiu oferir un acompanyament, especialment emocional, durant l'etapa final de la vida. Segons explica el responsable del programa per a les persones de la Fundació ONCA, Joan Hernández, la idea neix principalment de les "ganes de treballar" de la musicoterapeuta, que porta prop d'una dècada exercint funcions d'acompanyament a les persones durant la seva vellesa.

Ja des d'un inici, la resposta del responsable de la unitat de cures pal·liatives per tal de posar en marxa la prova pilot va ser satisfactòria. Així doncs, la idea és que el projecte s'allargui entre els mesos de setembre, octubre i novembre, tot i que la voluntat és que pugui ser un recurs permanent. Les sessions, d'aproximadament una hora de durada per pacient, tenen lloc cada dimarts al matí i se'n beneficien entre unes cinc i sis persones per setmana.

En aquest sentit, la musicoterapeuta destaca els beneficis positius de les sessions assegurant que "la música va directament a l'emocional sense haver de passar per la part racional" i, aquest fet, "ajuda a destapar certes emocions i facilitar molt l'expressió no verbal". Les cançons que Font interpreta són escollides pels mateixos pacients, la qual cosa li permet treballar sobre "la història sonora" de cada persona i "connectar amb certes coses de la seva vida". En les sessions, utilitza principalment la guitarra i la veu, tot i que també incorpora instruments de petita percussió i altres de més melòdics.

Font posa en relleu que "la creativitat al final de la vida és important", ja que "tots som éssers creatius", i treballar "amb la teva història sonora ajuda a repassar la teva història vital, amb la qual cosa elabores un recorregut". De fet, indica que les persones amb les quals ha treballat fins ara, principalment dones, "em deien que era un moment de confort" que les permetia desconnectar durant un temps de la seva situació. "Em deien que tot i estar en aquest lloc també es poden crear coses boniques", afegeix.

La iniciativa s'emmarca sota el paraigua del projecte 'Música i creativitat' de la Fundació ONCA, unes activitats que, segons reconeix Hernández, "sempre han tingut bons resultats". Haurà de ser l'equip mèdic de l'hospital, doncs, qui valorarà la continuïtat d'aquesta prova pilot que des del primer dia ja ha donat els seus fruits, informa l'ANA.