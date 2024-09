L'FC Andorra empata i salva el duel contra la Ponferradina (1-1)

Empat de l'FC Andorra (1-1) després d'un partit insuls davant una Ponferradina que ha creat el seu festival d'ocasions a l'Estadi Nacional. L'equip dirigit per Ferran Costa ha demostrat una versió molt poc guerrera, mentre que els blaus i blancs han estat molt superiors durant els 90 minuts sense aturar les constants oportunitats per guanyar el duel.

Els primers minuts han estat de domini tricolor amb un canvi de plantejament per part de Costa. Amb tot, la Ponferradina quasi obra la llauna amb una passada d'Álvaro Ramon cap a Borja Valle per fer una rematada sense èxit. Pocs minuts després, Thomas Carrique també ha cercat el gol després de regatejar a la defensa dels locals. Amb el pas dels minuts, els de Javier Rey s'han començat a animar, arribant molt més a l'àrea i amb passades llargues, amb les quals han volgut agafar al rival desprevingut. Però encara no sabien el que vindria.

Al minut 16, Yeray ha pogut fer un xut ras en diagonal que ha salvat Nico Ratti. Al córner, la 'Ponfe' veuria un doble pal. Primer, Esquerdo ha xutat per la banda esquerra i, al refús, Brais Abelenda l'ha agafat per crear una altra ocasió que ha acabat al travesser. Jesús Clemente (19') ha fet un xut llarg que ha acabat parant Andrés Prieto. El combinat castellanolleonès no ha parat de buscar el gol i la prova ha estat les 11 rematades patides a la primera part amb quatre pals. No ha estat fins al minut 30 on ha arribat l'1-0 per obra d'Álvaro Peña amb un xut des de la vora de l'àrea. Abans del descans, Carrique ha tornat a aparèixer, rescatant la pilota al mig del camp per intentar posar-la que, finalment, ha acabat amb un altre pal.

A la represa, la mateixa dinàmica de partit. L'FC Andorra ha sortit mig adormit al verd i la 'Ponfe' s'ha encarregat d'aprofitar-ho. L'empat arribaria al 50'. Yeray ha tret una falta que Siville ha enviat al fons de la xarxa després de rematar de cap sense cap defensa tricolor al seu costat. Tot i els esforços de Costa per animar el partit amb els canvis, no s'ha vist una modificació en el ritme en cap de les banquetes. Al 77', Clemente ha tret un córner que ha rematat Christos Almpanis per fer la més clara de la segona part.

Durant els darrers minuts, els pirenaics han intentat tornar a salvar el resultat com va passar contra el Barça Atlètic, sense èxit amb diversos intents d'Álvaro Martín, Manu Nieto i Peña. Al 93', Assane Ndiaye ha cercat el 2-1 amb una rematada de cap i assistència de Clemente. Xiulet final amb la suma d'un punt que deixa als locals en 5a posició provisional. El pròxim duel serà a Las Llanas, on espera un Sestao que també romana a la part alta després de guanyar per la mínima a la Reial Societat 'B', informa l'ANA.