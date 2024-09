Baró pregunta pels criteris del Govern a l’hora d’escollir ambaixadors

El conseller general socialdemòcrata Pere Baró ha entrat un bateria de preguntes escrites sobre les designacions a les ambaixades del Principat. Baró ha preguntat al Govern quins criteris s’utilitzen des del Ministeri d’Afers Exteriors per escollir els ambaixadors i ambaixadores que representen el país, així com per decidir si la persona que ha d’ocupar dit càrrec ha de ser diplomàtic de carrera o per política. "Creu el Govern, com pensem des del nostre Grup Parlamentari, que escollir un càrrec polític en lloc d’un càrrec tècnic pot ser contraproduent per als membres del mateix ministeri?", esmenta.

Pel que fa a termes més tècnics, el conseller general del PS ha sol·licitat conèixer el nombre de reglaments que s’han fet després de la Llei 11/2019, del 15 de febrer, del servei d’acció exterior i de la carrera diplomàtica i per què –especialment els de carrera diplomàtica– no s’ha aprovat en el termini previst a la llei. Per aquest motiu, també demana quin temps estableix el ministeri per aprovar i publicar aquells reglaments que estan pendents.