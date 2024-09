Doble victòria a les 45es Olimpíades d’escacs

L'equip femení, per la seva part, va assolir el triomf davant Lesotho. El partit va començar amb una victòria d'Andrea Henderson explotant l'avantatge que va obtenir en l'obertura. Alexandra Muratet sumaria després unes taules i Sílvia Real donaria el matx a Andorra amb la seva victòria. Júlia Muratet va posar el 3.5-0.5 definitiu obtenint avantatge en l'obertura.

Per El Periòdic

