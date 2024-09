Inversió andorrana en un test pioner per detectar múltiples càncers

Kience ha presentat els resultats del darrer estudi de validació del seu innovador test no invasiu basat en una mostra de sang i orina. Aquest test, especialment adreçat a persones de 40 anys o més, promet oferir un cribratge precoç i precís de fins a 42 tipus de tumors sòlids diferents i cinc neoplàsies hematològiques (fins i tot en estadis inicials), abans que apareguin els primers símptomes i signes, precisament quan el tractament té més probabilitats d’èxit.

El test es postula com a molt menys invasiu, més econòmic i amb més garanties d'oferir menys falsos positius que la resta de les proves que es troben actualment al mercat per detectar diferents tipus de càncer, gràcies a estar basat en un algoritme de 'machine learning' de creació pròpia que inclou, entre altres innovacions, els Criteris Barcelona, quatre criteris que va establir en vida el doctor Rafael Molina juntament amb altres membres de la Societat Espanyola de Química Clínica (SEQCML) el 1994, sobre la correcta interpretació dels marcadors tumorals.

Per al desenvolupament d'aquest algoritme, Kience va utilitzar inicialment una mida mostral (n) de 192.090 pacients, que és la mostra resultant de l'aglutinació de més de 1.600 estudis previs (alguns adquirits a través de diferents contractes de transferència de tecnologia amb els centres mèdics desenvolupadors). Posteriorment es va processar mitjançant complexes funcions matemàtiques, principalment aproximacions en sèrie i en paral·lel, per incrementar l'especificitat i la sensibilitat, respectivament. A partir d'aquí, es va reclutar una mostra de 314 pacients (166 a la mostra final), per validar l'eficàcia del test. Les mostres de sang i orina dels pacients van ser analitzades per Laboratori Echevarne, i processades posteriorment amb l'algoritme per a la valoració dels resultats.

Sense l'aplicació dels Criteris Barcelona, l'algoritme va aconseguir una sensibilitat del 100%, però una especificitat de només el 67%, amb un valor predictiu positiu (VPP) del 21%. En canvi, en aplicar els criteris Barcelona, l'especificitat va ser del 100% i el VPP va millorar considerablement, arribant també al 100%. Tot i així, és important destacar que aquests resultats es van obtenir amb una mostra final de 166 pacients (148 pacients van quedar exclosos de l'assaig per no complir-ne algun dels criteris). Els mateixos resultats demostren com d'important és la inclusió dels Criteris Barcelona en qualsevol test que faci ús de marcadors tumorals (com són els de cribratge del càncer), amb l'objectiu d'evitar falsos positius i, en conseqüència, errors de sobrediagnòstic.

La companyia Kience, participada per diversos inversors andorrans, ha arrencat un nou assaig clínic internacional amb 26.000 pacients per continuar millorant la precisió de l'algoritme a la població general. Aquest nou assaig es desenvoluparà des del setembre del 2024 fins al desembre del 2026.