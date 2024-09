La música barroca protagonitza el tradicional Concert de Meritxell a Ordino

L'Auditori Nacional d'Andorra a Ordino ha acollit aquest diumenge a les 12.00 hores el tradicional Concert de Meritxell. Un recital organitzat per la Fundació ONCA que ha tingut la música barroca com a protagonista. "És una proposta que em van fer i, com a especialista en aquest estil, vaig pensar que treballar les danses, el fil conductor d'aquest programa d'orquestra, tenia molt de sentit, especialment per la formació dels joves músics", ha explicat la concertino directora convidada, Alba Roca, minuts abans de l'actuació qui també ha afegit que, en aquest tipus de danses, l'articulació de l'arc és molt concreta. "Organitzar aquest concert ha estat una gran aventura. A més, crec que és essencial mantenir el Concert de Meritxell com a tradició. Les bones tradicions no s'han de perdre perquè els concerts i la música són aliment tant per als qui toquen com per als qui escolten", ha afegit Roca.

El concert, titulat 'Les nacions musicals del barroc', ha comptat amb joves músics de la Jove Orquestra de Cambra JONCA. "Ens hem preparat durant dos caps de setmana, on hem estat assajant diverses hores durant el matí i la tarda", ha explicat el violinista Jordi Carro. "Ha estat una experiència molt enriquidora interpretar música d'una altra època. Esperem que el públic faci el viatge que proposem, tot recorrent països com Itàlia, França, Anglaterra i Alemanya. Desitgem que gaudeixin de la música i de les harmonies tant com ho fem nosaltres quan toquem", ha afegit el jove músic. El repertori, de fet, ha inclòs peces com la 'Sonata XIII' de G. Gabrieli, 'Le bourgeois gentilhomme' de J.B. Lully, una selecció de 'The Fairy Queen' de H. Purcell, i 'l'ouverture Wassermusik' de G. Ph. Telemann.

Roca, nascuda a Berga el 1972, va estudiar violí amb Eva Graubin, Sergio Prieto i Corrado Bolsi. Posteriorment, va aprofundir en la interpretació barroca al Departament de Música Antiga del Conservatori Superior de París, rebent classes d'especialistes de renom com François Fernandez, Daniel Cuiller, Enrico Gatti, Jean Tubery i Patrick Cohen, entre d'altres, informa l'ANA.