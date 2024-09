Antoni Elvira agafa el relleu a Jaume Soy com a rector de Sant Pere Màrtir

Mossèn Antoni Elvira és des d'aquest diumenge al migdia, oficialment, nou rector de Sant Pere Màrtir. Elvira substitueix Jaume Soy, que s'ha jubilat després d'haver estat 29 anys a Escaldes-Engordany, primer acompanyant mossèn Blai i posteriorment, i en la darrera època, com a rector d'Escaldes-Engordany, càrrec que ha ocupat els darrers 17 anys. La missa en què ha tingut lloc el relleu, i que ha estat presidida per l'arquebisbe d'Urgell i copríncep episcopal, Joan-Enric Vives, ha comptat amb la presència de molts feligresos i també membres de la corporació comunal, tant majoria com minoria, i també amb la ministra d'Afers Socials, Trini Marín.

Vives ha subratllat la importància de la missa d'aquest diumenge, en què s'ha fet el relleu oficial de Soy a Elvira. Vives ha assenyalat que Elvira ha arribat a la parròquia "a servir" i ha volgut també agrair els anys de dedicació de Soy. Després de les paraules de Vives ha tingut lloc la presa de possessió del nou rector, que ha tingut lloc davant dos testimonis i tot seguit, i en nom de tots els feligresos, s'ha llegit un text en què s'ha agraït a mossèn Soy la seva dedicació. S'ha valorat que sigui "un home de poble, de concòrdia, un amic i un confident". Soy ha reconegut que després de 29 anys dedicats a la parròquia li costa deixar la 'primera línia', però ha recordat que hi continuarà sent present. Al seu torn, Elvira ha expressat el fet que comença la nova etapa després de 12 anys de servei a Encamp.

Un cop acabada la missa, els assistents han pogut gaudir d'una estona de conversa amb Soy, Elvira i Vives en un aperitiu que s'ha servit a l'exterior de l'església de Sant Pere Màrtir.