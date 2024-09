El FesTac clou la tercera edició amb 2.500 assistents

L’espectacle 'Camins que parlen' de la companyia La Fanga Escènica, ha posat punt final aquest diumenge a la tarda a la tercera edició del FesTac. Un festival que ha durat tres dies, que ha reunit 2.500 assistents i que, tal com ha destacat la consellera de Cultura laurediana, Teresa Areny, ha conclòs amb una valoració molt positiva i amb la voluntat de créixer i consolidar el seu públic de cara a l'any vinent. "Jo crec que el més important és ampliar el nombre d'assistents. Hem de consolidar-nos perquè la gent del país pensi: ‘Ostres, el FesTac, me l’apunto a l’agenda’", ha assenyalat Areny, tot afegint que l’objectiu és que el festival també arribi més enllà de les fronteres. "Tal com passa amb la Festa Major, que persones de municipis veïns com la Seu d’Urgell o Puigcerdà ja tenen marcada al calendari, tant de bo aconseguim que el FesTac esdevingui un referent cultural de Sant Julià de Lòria, atraient també públic de fora. La cultura, a més, crea teixit comercial i econòmic, i és una excel·lent eina per portar gent a la nostra parròquia", ha comentat Areny.

Amb relació a aquest tema, Areny ha subratllat que l'equip del FesTac està "constantment fent autocrítica i revisant-se" i ha plantejat que una bona estratègia a aplicar per fer créixer el festival seria iniciar la campanya de promoció amb més antelació. "Tenim moltes idees en ment, però volem fer una valoració conjunta amb l'equip del FesTac i el departament de Cultura del Comú per identificar les àrees estratègiques que necessitem millorar per continuar creixent", ha explicat. A més, Areny també ha remarcat que, tot i treballar amb pocs recursos econòmics, han comptat amb la col·laboració de les ambaixades d'Espanya i França, així com amb el suport del Govern. "El més fàcil seria disposar de molts diners i créixer ràpidament, però el que realment importa és fer-ho de manera gradual i consolidada. Estem començant a esbossar el pressupost de cultura per l'any vinent, i si és possible, hi dedicarem una mica més de recursos. Si no, com a mínim mantindrem la xifra d'aquest any", ha afirmat la consellera laurediana.

Quant a la proposta de programació, Areny s'ha mostrat satisfeta amb la qualitat dels espectacles, destacant especialment l'èxit dels espectacles d'humor. "Hem notat que el públic necessita aquests moments de descompressió", ha remarcat la consellera de Cultura, qui ha agraït també la participació de les companyies del país i les propostes que han aportat. "És important que el festival funcioni com una plataforma per donar visibilitat a aquestes companyies", ha afegit Areny, tot subratllant l'èxit de les activitats infantils, que han atret un públic familiar que "hem de cuidar". A més, la consellera de Cultura també ha mencionat altres propostes més arriscades, com 'Ârtica', 'Come on Tour', i 'Find Your Filter' que, tot i ser menys comercials, també han tingut una gran acollida.

Per la seva banda, el director artístic del festival, Juanma Casero, ha destacat la bona resposta del públic en aquesta tercera edició. "És molt positiu veure que les companyies no només assisteixen al FesTac, sinó que volen venir-hi, i això ja es nota en la zona dels Pirineus", ha explicat Casero, qui ha agraït les contribucions econòmiques i d’infraestructures que han fet possible el certamen. "No ens interessa un festival amb molta més programació, ja que encara hem de consolidar el públic i garantir que la programació actual sigui prou estable", ha conclòs el director artístic, informa l'ANA.