L'Skål Club d'Andorra presenta els actes per celebrar el Dia mundial del turisme

L'associació de professionals del turisme d'Andorra ha preparat un seguit de propostes que permetran, a tota la ciutadania i als visitants, gaudir de diversos atractius turístics i culturals de forma gratuïta o a preu reduït, durant el cap de setmana del 27 al 29 de setembre. Així doncs, l'Skål Club d'Andorra, que compta amb la col·laboració dels set comuns, Andorra Turisme, Museus d'Andorra i el Ministeri de Turisme, destaca algunes de les propostes que ja es poden consultar al web de l'entitat i algunes de les quals requereixen reserva prèvia.

En primer lloc, divendres 27 de setembre a les 10.00 hores, es podrà gaudir d'una visita guiada gratuïta al Conjunt Històric de les Bons a Encamp. El mateix dia, bona part dels Museus d'Andorra (casa Museu d'Areny-Plandolit, Casa Rull de Sispony, la Farga Rossell a la Massana, l'Espai Columba, el Museu Nacional de l'Automòbil, Casa de la Vall) es podran visitar de forma gratuïta. També, al llarg del dia, es podrà visitar gratuïtament la Mina de Ferro de Llorts. A la Massana, al Coll de la Botella, de nit, es podrà gaudir de l'Observació guiada gratuïta del Cel FOSC.

Dissabte 28 de setembre, Museus d'Andorra oferirà una visita guiada gratuïta a les recuperades pintures de Sant Esteve d'Andorra la vella, a l'espai Columba, en una visita en dos torns a les 16.00 i a les 17.00 hores.



Acte públic central a l'Avinguda Meritxell

El dia 27 a la tarda, a partir de les 17.30 hores, l'Skål Club d'Andorra oferirà una presentació pública dels atractius turístics del país, en un acte d'una hora de durada que se celebrarà a l'avinguda Meritxell d'Andorra la Vella, a l'altura del carrer Josep Rossell (entre el Zara i Farmàcia Galeno) i on, a través d'una pantalla gegant, es mostraran imatges d'interès turístic i cultural, i on també hi haurà un sorteig de regals i d'altres sorpreses.

Gala d'entrega de premis i sopar del Dia mundial del turisme

Més enllà dels actes públics i populars, l'Skål Club d'Andorra, celebrarà també la tradicional gala d'entrega de guardons on cada any s'atorguen quatre reconeixements a persones i empreses del país i estrangeres que han contribuït en pro del turisme a Andorra en els darrers anys. La gala, que culminarà amb un sopar, es fa també en homenatge a tots els professionals del món del turisme del nostre país. Enguany se celebrarà a l'hotel Roc Blanc d'Escaldes-Engordany i hi assistiran tots els socis de l'Skål Club d'Andorra, institucions i col·laboradors.