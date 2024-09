L'IPC baixa al 2,1% impulsat per la caiguda dels preus dels carburants i les rebaixes

La variació anual de l’Índex de Preus de Consum (IPC) en base 2021 corresponent al mes d’agost del 2024 és de 2,1% positiu (juliol 2024: 3,0% positiu), segons publica aquest dilluns el departament d'Estadística. Quant a la inflació subjacent, se situa al 3,0% positiu en relació amb el mateix mes de l’any anterior. Aquest mes d’agost, la variació mensual és de 0,0% com a conseqüència, principalment, de la disminució dels preus dels productes dels grups Vestit i calçat i Transport, compensada per l’augment dels preus dels grups Habitatge, aigua, gas, electricitat i altres combustibles, i Béns i serveis diversos, entre d’altres.



Els principals grups que fan disminuir la inflació són el Grup 7: 'Transport', amb un descens de dos punts i nou dècimes, situant-se al +0,4% a causa de la disminució dels preus dels carburants i lubricants, el Grup 4: 'Habitatge, aigua, gas, electricitat i altres combustibles', amb una disminució de vuit dècimes situant-se al 4,5% positiu degut principalment a la disminució dels preus dels combustibles líquids davant la forta pujada al mateix mes de l’any passat, contribuint també a la disminució el comportament dels preus del lloguer de l’habitatge i d’altres serveis relacionats amb l’habitatge, que van augmentar l’agost passat amb major intensitat que aquest mes, el Grup 1: 'Aliments i begudes no alcohòliques' amb un descens de set dècimes situant-se a l'1,5% positiu a causa de la disminució dels preus dels llegums i verdures i la fruita, i el Grup 3: 'Vestit i calçat' amb una disminució de dos punts i cinc dècimes situant-se al 0,9% positiu degut principalment a la disminució dels preus de la roba i el calçat.



La inflació subjacent és la variació de l’IPC sense tenir en consideració els productes energètics i els productes frescos. A l’agost del 2024, la variació anual se situa al 3,0% positiu, nou dècimes per sobre de l’IPC registrat. Pel que fa a la resta dels grups especials, cal destacar la disminució de la variació anual dels índexs de preus dels productes petroliers i dels productes frescos que passen del 3,7% positiu i 0,2% negatiu al 6,2% negatiu i 1,5% negatiu aquest mes, respectivament.



L’IPC d’Espanya del mes d’agost del 2024 se situa al 2,3% positiu, cinc dècimes per sota de la variació registrada al mes de juliol. L’IPC de França del mes d’agost del 2024 se situa a l'1,8% positiu, cinc dècimes per sota de la variació registrada al mes de juliol.