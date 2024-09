El deute públic es redueix un 0,6% el 2023, fins a 1.241,5 milions

L'endeutament públic del sector de les administracions públiques ha registrat una disminució del 0,6% durant l’any 2023, passant de 1.249,1 milions d’euros a 1.241,5 milions d’euros, segons dades proporcionades pel Departament d’Estadística. Aquesta reducció suposa una lleugera millora en la situació financera del país, representant una caiguda de 7,5 milions d’euros.

En termes relatius, l’endeutament públic representa un 36,0% del Producte Interior Brut (PIB) nominal del Principat. Aquesta ràtio és 2,9 punts percentuals inferior a la registrada el 2022, i 5,1 punts percentuals per sota de la mitjana dels darrers cinc anys, indicant una tendència a la reducció de la càrrega del deute en relació amb l’economia del país.

El deute públic andorrà es divideix segons el termini de venciment, amb la gran majoria concentrada a llarg termini. L’any 2023, l’endeutament a curt termini es va reduir un 3,9%, passant d’11,4 milions d’euros a 11,0 milions d’euros, una xifra que representa el 0,9% del total del deute públic, un percentatge molt baix en comparació amb altres terminis.

Pel que fa a l'endeutament a llarg termini, aquest va disminuir un 0,6% durant el 2023, passant de 1.237,6 milions d’euros a 1.230,5 milions d’euros. El deute a llarg termini constitueix el 99,1% de l'endeutament total del país, mantenint la mateixa proporció que l’any anterior i destacant la preferència per finançar-se amb compromisos a llarg termini.

El sector institucional que més contribueix a l'endeutament públic és l’administració central, que concentra un 95,8% del deute total. Aquesta administració ha registrat un lleuger descens del 0,1% en el seu endeutament durant l’any 2023, situant-se en 1.189,2 milions d’euros, el que suposa pràcticament la totalitat del deute públic.

Per altra banda, les administracions locals han registrat una reducció més significativa, del 10,9%, situant-se en 52,3 milions d’euros. Aquesta xifra representa un 4,2% del total de l’endeutament públic, marcant una diferència notable amb l’administració central. Finalment, l'informe d'Estadística exposa que no hi ha endeutament associat als fons de la Seguretat Social, el que indica que aquest subsector ha estat capaç de mantenir-se financerament sense recórrer al deute.