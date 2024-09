Sant Julià de Lòria continua al capdavant en la producció de tabac

La producció de tabac al Principat durant l'any 2023 va assolir un total de 121.909 quilograms, registrant un increment de l'1,7% respecte al 2022, segons dades oficials proporcionades pel Departament d'Estadística aquest dilluns. Aquest augment representa 2.078 kg més que l'any anterior, en un context de certa estabilitat productiva en els darrers anys després d'una davallada històrica el 2020.

La parròquia de Sant Julià de Lòria continua liderant la producció de tabac al país, amb un total de 40.373 kg, equivalent al 33,1% de la producció nacional. Tot i mantenir el primer lloc, aquesta quantitat representa una lleugera disminució respecte als 40.375 kg de l'any anterior. La Massana continua com la segona parròquia més productiva, amb un 18,7% del total i una producció de 22.770 kg, mentre que la parròquia d'Escaldes-Engordany tanca la llista amb tan sols 5.623 kg, un 4,6% del total.

Evolució de la producció de tabac

La producció de tabac al Principat ha experimentat diverses fluctuacions al llarg de les darreres dècades. Des de mitjans dels anys 80, quan es va superar el mig milió de quilos, la producció va continuar creixent fins a assolir el seu màxim històric el 1996 i 1997, superant el milió de quilos. No obstant, a partir de l'any 2000, els nivells de producció es van equiparar als dels anys 70 i 80.

Des del 2007, la producció va oscil·lar en nivells baixos però estables, fins que el 2020 es va registrar una caiguda dràstica amb només 106.799 kg, el mínim històric de les últimes dècades. Els darrers tres anys han mostrat una tendència estable, amb petites variacions que han permès recuperar, tot i que tímidament, els nivells anteriors a la crisi, segons les dades recollides per Estadística.

L'informe destaca especialment l'increment de producció a la parròquia de Canillo, la qual va experimentar un augment significatiu del 19,2% respecte a l'any anterior, aconseguint una producció total de 7.882 kg.

Segons les previsions, es manté una certa estabilitat per als propers anys, amb lleus variacions entre parròquies, especialment en aquelles on s'ha consolidat la producció com a part fonamental de la seva activitat agrícola.