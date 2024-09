Detingut un jove de 21 anys per possessió de cocaïna i MDMA a Encamp

La Policia ha detingut aquest cap de setmana un noi de 21 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la salut pública, segons han informat en un comunicat oficial. Durant la intervenció, els agents van trobar el jove en possessió de quatre grams de cocaïna i 0,1 grams d’MDMA.

El noi viatjava com a ocupant d'un vehicle que va ser controlat divendres a la nit a Encamp, després que la Policia interceptés el cotxe per circular a gran velocitat i produir sorolls molestos. El conductor del vehicle, un home de 29 anys, també va ser arrestat després de donar positiu en una prova d'alcoholèmia amb una taxa de 0,90 grams per litre de sang.

Les dues detencions es van dur a terme en el marc de la vigilància policial habitual per garantir la seguretat viària i la salut pública.

Detingut amb 1,54 de taxa d'alcoholèmia

La Policia va detenir divendres a la nit un conductor no resident de 40 anys amb una taxa d'alcoholèmia d'1,54 grams per litre de sang. El detingut havia col·lisionat amb un vehicle estacionat mentre intentava aparcar a l'avinguda Sant Antoni de la Massana, causant danys materials.