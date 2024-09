El Golf Soldeu acollirà aquest dissabte la primera edició de l'Open Camiral, una competició dissenyada per donar a conèixer el Camiral com a destí d'aquest esport pels andorrans. En aquest sentit, a la cita hi prendran part els millors golfistes del país. Cal apuntar que el Camiral és un 'resort' ubicat a Caldes de Malavella que té l'objectiu d'allotjar la Ryder Cup, l'esdeveniment més important de golf en el qual s'enfronten els Estats Units i Europa cada dos anys, i que ha escollit el Principat com a primer esdeveniment que organitza per donar a conèixer les seves instal·lacions.