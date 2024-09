El Grup de Rescat de Muntanya realitza 80 actuacions durant l'estiu

Les intervencions del GRM s'han dividit en diverses tipologies. En total, s'han realitzat 5 recerques de persones que s'havien perdut o desorientat en zones de muntanya, 38 evacuacions de senderistes que havien patit incidents com fractures o indisposicions, i 23 actuacions relacionades amb esports d'aventura. A més, 14 de les gestions han estat resoltes telefònicament, consistint en assessorament a senderistes desorientats o en dificultats que no requerien la presència física dels equips de rescat.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació