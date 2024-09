Èric Ebri guanya el gegant NC d’Antillanca

Els esquiadors andorrans Èric Ebri, Marc Fernández i Martí Llort es troben a Antillanca (Xile) competint a les curses Nacionals. Així, Ebri va guanyar la primera de les carreres, un gegant NC amb el qual, a més, va millorar punts FIS amb 46.08.

Fins al moment, Ebri tenia 58.40 punts FIS en gegant, els quals rebaixarà gràcies als 46.08 d’ahir i als 41.34 que va fer al juliol al gegant FIS d’El Colorado. L’andorrà va guanyar la cursa amb unes condicions bastant complicades: primer es va haver d’ajornar una hora i després la neu estava molt tova. Amb tot, els pirenaics es van saber adaptar, i a la primera mànega, Ebri i Fernández van situar-se primer i segon, respectivament. Finalment, Ebri es va imposar amb un crono de 1.44.59, amb el segon classificat, l’ucraïnès Roman Tsybelenko, amb +0.22, i l’argentí Iñaki Garcia amb +0.94.

Per la seva part, Fernández va ser 8è amb +2.00, mentre que Llort no va poder finalitzar la primera mànega, tot i que la seva primera part del traçat estava sent molt bona. A Antillanca, avui al vespre es disputa un supergegant i demà l’eslàlom.