L’Andorra Walking Festival clou amb un total de 74 participants

Les dues opcions de participació que va oferir enguany l'organització, la d'un total de sis dies o la reduïda, de quatre, van tenir tres nivells de dificultat per a cada sortida. El nivell alt constava de sortides d'entre 700 i 1.000 metres de desnivell positiu, el mig d'entre 450 i 700 metres, i el fàcil amb sortides de màxim 4000 metres de desnivell. Els participants van fer excursions per la Vall d'Incles, la Vall de Sorteny, el Comapedrosa i dels Cortals d'Encamp a Ensagents, entre d'altres.

Un total de 74 participants van prendre part a la darrera edició de l'Andorra Walking Festival. Novament, la cita es va dividir en dos eixos principals: el senderisme durant el matí i fins a primera hora de la tarda, i les activitats complementàries (romànic, museus, gastronomia autòctona i degustacions, conferències, etc.) durant la tarda-vespre. Des de la Federació Andorrana de Muntanyisme (FAM), en aquest sentit, es va destacar aquesta prova pel fet de ser l'única activitat de caràcter no competitiu que es troba sota el seu paraigua, fugint, d'aquesta manera, de la competitivitat.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació