La jornada educativa ‘Aprèn a Rodar’ arriba a les Valls del Nord aquest diumenge

En el marc d'aquesta jornada, el Departament de Mobilitat també ha impulsat un concurs a Instagram per fomentar la mobilitat sostenible. El premi, una bicicleta elèctrica plegable, es lliurarà diumenge.

A partir de les 11.00 hores, s'obriran els circuits d'habilitats ciclistes, en què els infants podran adquirir confiança i aprendre bons hàbits a l'hora de rodar. Cada sessió durarà una hora i mitja i s'adaptarà al nivell dels participants, els quals obtindran un carnet acreditatiu dels coneixements adquirits. Per participar, cal inscriure's prèviament a la web de Mobilitat del Govern.

Coincidint amb el Dia Mundial sense Cotxes, la festa començarà a les 10.00 hores amb una bicicletada popular. L'activitat és gratuïta, però requereix inscripció prèvia a mobilitat.ad . Els participants sortiran des del Prat Gran, amb dos circuits disponibles: un de 2 km i un altre de 5 km, adaptats per a totes les edats i nivells. A més, els més petits podran gaudir d'un recorregut especial amb pushbikes.

Aquest diumenge, 22 de setembre, se celebra a les Valls del Nord la jornada educativa i festiva ‘Aprèn a Rodar’, la qual inclourà una bicicletada popular i diverses activitats al Prat Gran de la Massana. Aquesta iniciativa, impulsada pel Govern d'Andorra i els set comuns, busca ensenyar als nens i nenes a circular amb bicicleta de manera segura, així com promoure l'ús d'aquest mitjà de transport entre la població.

