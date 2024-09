L'equip femení de waterpolo del CN Sant Andreu prepara el curs a Encamp

L'equip de waterpolo femení del Club Natació Sant Andreu s'està entrenant a la piscina del Complex Esportiu i Sociocultural d'Encamp per preparar la temporada 2024-25. El conjunt barceloní va arribar el dissabte a la parròquia i s'hi estaran fins aquest dimecres realitzant diferents entrenaments i sessions físiques per preparar l'exigent inici de curs que tenen per davant, amb la disputa de les finals de la copa catalana, la Supercopa d'Espanya o l'accés a la Champions League. Entre les integrants de l'equip destaquen quatre medallistes olímpiques que aquest estiu van aconseguir la medalla d'or en els Jocs Olímpics de París. Una de les esportistes que es va penjar el metall és Paula Crespí, qui ha valorat positivament les instal·lacions esportives que disposa Encamp. Aquesta tarda a les 20.00 hores, el conjunt català s'enfrontarà en un partit amistós amb l'equip local, el Club Waterpolo Taurons Encamp, i els més menuts podran compartir una estona amb les jugadores.

"Estem estupendes, estem superbé, amb bona temperatura, bon menjar i bones instal·lacions", ha valorat Crespí. "És per aprofitar-ho, poder venir aquí amb equip i poder tenir una instal·lació on entrenar bé i estar totes juntes és molt positiu pel grup i més en pretemporada que ens hem de posar a to i tornar a ajuntar-nos i fer bloc, estem molt contentes d'estar per aquí", ha afegit la jugadora.

En la mateixa línia s'ha mostrat el tècnic Javi Aznar. "Per a nosaltres és ideal, tenim l'hotel aquí a la vora, ens estan cuidant molt bé, tot són facilitats tenim una piscina per nosaltres i tenim el que necessitem", ha afirmat l'entrenador, que ha agregat: "S'han bolcat en nosaltres i ho hem d'aprofitar, tenim totes les facilitats per entrenar a gran nivell i això és d'agrair".

El Sant Andreu té un inici de calendari complicat, ja que a finals de setembre jugaran les finals de la copa catalana, el cap de setmana següent viatjaran a Atenes per obtenir un bitllet per ser a la fase de lliga de la Champions, més tard arrencaran la lliga enfrontant-se amb les actuals campiones d'Europa, el Club Natació Sabadell; i després jugaran la Supercopa d'Espanya. Per aquest motiu estan fent aquesta estada al país perquè "és un moment de la temporada molt important i crec ens fa molt de bé" pel fet "d'estar totes juntes, començar a competir i la convivència, guanyem molt en el tema esportiu, però també en el tema social", ha explicat Aznar. El Comú cedeix la piscina i també el gimnàs per fer la pretemporada, que de moment està sent dura perquè estan "amb moltes agulletes", ha descrit Crespí. L'objectiu del club per aquesta temporada és intentar competir per totes les competicions, com ja van fer l'any passat, on van ser campiones de la copa de la reina, van quedar terceres de la Champions i van ser subcampiones de la lliga.

"Des de la parròquia d'Encamp intentem oferir el que necessiten", ha relatat el conseller d'Esports d'Encamp, Nino Marot. "El que troben és aquesta proximitat, aquesta tranquil·litat, l'abast de totes les instal·lacions esportives i els objectius que estan buscant tant els entrenadors com els esportistes", ha precisat el conseller.

L'estada del Club Natació Sant Andreu a Encamp és l'aposta que està fent el Comú en atreure turisme esportiu. L'equip de waterpolo és la primera vegada que s'allotja i utilitza l'equipament encampadà, però el club ja havia estat anteriorment en el territori a través de la secció de natació. De fet, van ser dels primers a arribar a acords amb la corporació. "És un dels clubs pioners amb els quals vam trobar col·laboracions per fer-hi estades i buscar sinergies, tant per ells en àmbit esportiu com també pels beneficis del complex d'Encamp, com pot ser l'entrada a les seves instal·lacions o participacions de la fira de tornejos que s'organitzen a Barcelona", ha precisat Marot, informa l'ANA.



Valoració de la medalla aconseguida a París

Davant dels mitjans de comunicació, Paula Crespí ha valorat haver aconseguit penjar-se la medalla d'or amb la selecció espanyola en els Jocs Olímpics de París. "Només anar als Jocs ja era un somni fet realitat, quan ets petita i t'ho mires per la tele dius, vull estar allà, i acabar guanyant l'or ha estat increïble", ha asseverat l'esportista, que ha portat el metall a Encamp i l'ha mostrat en els consellers del Comú, Nino Marot i Verònica Solsona.

La waterpolista ha explicat que encara no s'acaba de creure del tot la gesta aconseguida, tot i que també ha manifestat que estan "molt felices". "Crec que encara no som conscients del que hem aconseguit i del pes i del valor que té, potser crec que tardarem una mica més de temps o inclòs hi ha gent que em diu quan et retiris i ho vegis per la tele encara et farà més il·lusió i li donaràs més valor, però està clar que el camí fins a arribar aquí ha estat molt dur i ho valorem moltíssim", ha detallat Crespí.



Més de 1.000 esportistes han utilitzat les instal·lacions encampadanes

Des de principis d'any ja han passat per la parròquia més d'un miler d'esportistes. Això ha generat més de 400 pernoctacions amb unes estades de mitjana de 10 dies, ha explicat Marot. Pel que fa a l'allotjament d'esportistes que fan ús de piscina, en aquest cas la mitjana s'enfila fins als 20 dies en algunes ocasions. D'altra banda, el Comú està treballant amb l'equip olímpic espanyol de natació perquè Encamp sigui "el seu lloc de treball per preparar els jocs olímpics de Los Angeles 2028", ha exposat el titular d'Esports.