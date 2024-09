Espot es manté ferm en la defensa de les mesures del Govern sobre la crisi de l'habitatge

El cap de Govern, Xavier Espot, ha abordat la problemàtica de l'habitatge durant la seva intervenció en el programa 'Avui serà un bon dia' de RTVA, tot defensant que les mesures que l'Executiu ha adoptat per afrontar la crisi d'habitatge i destacant que les decisions s’han pres amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats actuals.

"Els problemes són dos: posar més habitatge de lloguer a preu assequible i que això no vagi en detriment del creixement sostenible del país", ha explicat Espot. En aquest sentit, ha detallat les tres línies d’actuació del Govern per augmentar l’oferta de pisos de lloguer. "Una part dels pisos turístics han de tornar al mercat de lloguer residencial, hem de rehabilitar el parc immobiliari existent, i la tercera palanca és fer aflorar els pisos buits", ha afirmat.

Tanmateix, Espot ha subratllat que aquestes mesures són imprescindibles per resoldre la crisi d'habitatge: "No ens podíem permetre renunciar a una, a dues o a tres d'aquestes mesures". A més, ha defensat la mesura d'aflorar pisos buits, afirmant que "l'objectiu no és fer la sessió obligatòria de manera immediata", sinó que aquesta es contempla com "l'últim recurs" si els propietaris no posen els seus pisos en lloguer.

El cap de Govern ha assenyalat que les crítiques rebudes respecte a les mesures adoptades per fer front a la crisi d'habitatge són inconsistents, recordant que anteriorment "molts ens deien que el creixement del país estava desbocat i que havíem d’actuar davant la problemàtica de l’habitatge". Tot i això, ha reconegut que és necessari trobar un equilibri: "No podem continuar així, perquè és absolutament desincentivador per als propietaris privats".

Finalment, Espot ha reiterat el compromís del Govern per garantir un mercat de lloguer sostenible i ha remarcat que "és necessari anar desintervenint progressivament el mercat de lloguer conforme anem posant més pisos en el mercat".