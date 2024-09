Representació andorrana en el Campionat d’Espanya de Gravel

La primera edició del Campionat d’Espanya va comptar amb la participació de 500 corredors, entre ells els exprofessionals Alejandro Valverde, Samuel Sánchez i altres en actiu com Carlos Verona, Jesús Esquerra o Luís Angel Maté, i els representants pirenaics van estar entre els millors, sobretot Jové, qui va travessar la meta en 33a posició. Per la seva part, Cabanas va ser 174è.

Per El Periòdic

