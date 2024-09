Més de 173.000 persones visiten les estacions de Grandvalira Resorts

Les estacions de Grandvalira Resorts han registrat durant la temporada d’estiu més de 173.800 visitants. Aquesta xifra supera la de l’any passat, tot i que els episodis de pluja han tingut una clara afectació en dates clau. Un any més, es confirma el bon funcionament de les propostes estiuenques a Grandvalira, Pal Arinsal i Ordino Arcalís des que van obrir el juny passat.

Les dades evidencien també que els visitants han rebut molt bé els nous forfets de tarda i l’ampliació d’horaris al Mon(t) Magic Family Park de Canillo i al Mountain Park de Pal Arinsal. A més, el Mirador Solar de Tristaina es consolida com un dels atractius estrella a Andorra, amb 60.000 visitants fins al moment. Cal tenir en compte que tot i que gran part de les propostes de la temporada van donar per finalitzada la temporada d’estiu el diumenge 8 de setembre, el Mirador continuarà obert fins al 3 de novembre, podent accedir amb el telecadira de Creussans i, els caps de setmana, amb el telecabina de Tristaina.

Per altra banda, 42.100 persones han passat pel Mon(t) Magic Family Park de Canillo i el Golf Soldeu durant l’estiu, una xifra lleugerament superior a l’any anterior quan hi van acudir 40.000 persones. El centre d’oci familiar va obrir el passat 22 de juny amb nous itineraris de Family Walks i un nou remuntador com a novetats per reforçar la seva àmplia oferta lúdica que inclou, per exemple, activitats de tir amb arc, tubbing, caiac, la tirolina més llarga dels Pirineus o l’icònic tobogan Màgic Gliss.

El Funicamp: un dels punts neuràlgics de les rutes e-bike

El funitel més llarg d’Europa va tancar el diumenge 1 de setembre amb gairebé 12.000 usuaris, una xifra notable tenint en compte que aquest estiu el giny ha estat obert 15 dies menys que l’estiu passat. En termes d’ocupació mitjana diària, el nombre d’usuaris ha estat lleugerament per sobre que la del 2023.

Per la seva part, el telecabina Pioners, al Pas de la Casa, ha registrat unes xifres molt similars a l’any passat amb més de 2.000 visitants, principalment famílies i públic infantil, que han anat fins a l'Orri del Cubil per descobrir l’activitat de pesca sense mort al llac i gaudir d’un passeig per la natura.

L’estació de Pal Arinsal també ha atret un gran nombre de visitants aquest estiu. En concret, 57.700 persones, és a dir, un 34% més que les 43.000 que es van apropar a l’estació de muntanya de la Massana l’any anterior. Una de les novetats de l’estiu ha estat el club Furious by Pal Arinsal, el programa de BTT per a nens i nenes d’entre 3 i 11 anys que potencia l’oferta ciclista de l’estació junt amb l’Escola de Bike.

Finalment, aquesta temporada ha destacat el bon funcionament del telecabina dels Orriols a Arinsal amb més de 6.000 usuaris. Campionats del Món UCI de BTT 2024 L’estiu a Andorra ha estat marcat pel gran esdeveniment esportiu de l’any al país, i més concretament a l’estació de Pal Arinsal, amb els Campionats del Món UCI de BTT. La cita va congregar als millors riders del panorama mundial i a milers d’aficionats arribats d’arreu del món entre el 26 d’agost i l’1 de setembre.