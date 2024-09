Un accident a la rotonda de Prat Salit provoca retencions matinals a la capital

Ni la Policia ni els Bombers han hagut d'intervenir, i la situació s'ha controlat sense incidents majors. Malgrat les retencions temporals, no s'han registrat problemes greus, i la normalitat viària s'ha restablert poc després de la retirada dels vehicles afectats.

Per El Periòdic

