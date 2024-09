Espot referma la seva continuïtat fins al final de la legislatura

"El meu lideratge no està en entredit i continua sent necessari. Des d'aquest punt de vista no em plantejo que hagi de plegar". Amb aquestes paraules ha sortit al pas el cap de Govern, Xavier Espot, a les preguntes sobre si ha pensat a plegar després d'un any l'any i mig de legislatura complex, tot reivindicant que si es mira l'entorn, Andorra gaudeix d'una "estabilitat absolutament envejable" que està permetent al Govern i la majoria que li dona suport tirar endavant "mesures" que formen part del programa electoral amb el qual van guanyar les darreres eleccions generals.

Sobre els seus possibles successors, i qüestionat específicament pel nom del ministre portaveu, Guillem Casal, Espot ha manifestat que "Guillem Casal m'agrada, però m'agraden molts altres noms" i ha tret pit defensant que Demòcrates és l'única formació del país que pot "cridar als llocs de responsabilitat persones tan eficients com nosaltres". Tanmateix, ha respost que tampoc està a l'agenda un canvi de ministres, ja que ha defensat que l'Executiu el "conformen les millors persones disponibles" i ha assegurat que està "molt content" amb els membres del gabinet ministerial, perquè són persones de la seva "màxima confiança i competents".

El tema d'Europa, juntament amb la Llei Òmnibus, ha centrat bona part de l'entrevista i Espot ha defensat que el referèndum se celebrarà quan es donin "les circumstàncies" que el facin possible. En aquest sentit, ha recordat que hi ha sobre la taula una sèrie "d'imponderables" que fan de mal dir la data exacta en què aquesta consulta tindrà lloc. Així, ha reiterat que primer cal que el consell de la UE dictamini si és un acord mixt o no; és a dir, si caldrà que sigui aprovat pel parlament europeu o per tots els estats membres. I precisament sobre els països que hi formen part, el cap de Govern ha manifestat que no té "constància" que tres estats hagin emès reserves al tomb d'aquest acord.

En aquest sentit, ha afirmat que creu que els diferents països encara no s'han endinsat en el text i més tenint en compte la situació de les institucions europees, després de les eleccions del mes de juny. De totes maneres, ha destacat que si és un acord que no és mixt i no hi ha esmenes del Consell Europeu, la consulta sobre l'Acord d'associació se situaria cap al març o abril de l'any que ve. A més, sobre el fet de si un cop se celebri el referèndum s'hauria de convocar eleccions per desvincular la consulta de la continuïtat del Govern, tal com va defensar la ministra Conxita Marsol, Espot ha destacat que es tracta d'una "opinió personal" de Marsol i que ell és "més aviat partidari" que "passi el que passi" amb el referèndum l'Executiu actual continuï "fins al darrer dia", ja que si surt el no també es necessitarà "un Govern fort que continuï governant" un "escenari incert" que s'esdevindria arran d'aquesta negativa.

Finalment, sobre la polèmica al voltant de la vinyeta que es faria pagar als excursionistes, Espot ha defensat que hi ha d'haver "consens" al voltant d'aquesta mesura i que si es veu que la seva implementació no és "àgil", no es tirarà endavant. De totes maneres ha defensat que és "legítim" que aquest debat sobre el creixement del turisme i el seu impacte pugui tenir lloc.