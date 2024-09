Andorra Endavant denuncia la possible aplicació provisional de l’Acord sense referèndum

El grup parlamentari Andorra Endavant ha expressat públicament la seva preocupació arran d’un article publicat recentment en un mitjà de comunicació del país, el qual apunta la possibilitat que el Govern, liderat per Xavier Espot, pugui contemplar l'aplicació provisional de l'Acord d'associació amb la Unió Europea sense que aquest hagi estat completament validat per les institucions europees i sense sotmetre'l a referèndum.

Segons la formació política, aquesta mesura seria alarmant i suposaria evitar un debat necessari amb la ciutadania, tot considerant que la confiança del Govern en els beneficis d’aquest acord no pot justificar la seva aplicació provisional sense consultar prèviament els ciutadans andorrans. En aquest sentit, Andorra Endavant ha destacat que la legislació vigent al país no permet posar en marxa acords d'aquesta envergadura sense seguir els processos legals establerts, incloent-hi un referèndum. El partit considera inconcebible que una decisió tan rellevant per al futur d'Andorra pugui prendre’s sense una consulta democràtica.

És per aquest motiu que, davant d'aquesta situació, el grup encapçalat per Carine Montaner ha entrat una pregunta urgent al Consell General per tal d’aclarir si el Govern té la intenció d’aplicar provisionalment l'Acord d’associació amb la Unió Europea sense consultar la ciutadania. Tanmateix, han fet una crida a garantir un procés transparent, respectant tant els drets dels ciutadans com les normatives vigents, i alertant que no permetran que una decisió d’aquesta transcendència sigui presa de manera precipitada o sense el degut consens social i polític.