La 40a edició de la Universitat d'Estiu i Tardor raona sobre l'evolució humana

La Universitat d’Estiu i Tardor celebra enguany la seva 40a edició centrant el debat en la humanitat i l’evolució de la vida, una temàtica "prou significativa per a una trajectòria tan consolidada com la que porta la institució", ha assenyalat avui el ministre d'Educació, Ladislau Baró. Una cerimònia que ha presidit i inaugurat aquest dilluns a la tarda el cap de Govern, Xavier Espot, al Centre de Congressos d'Andorra la Vella amb un homenatge inicial a les figures de la historiadora andorrana Lídia Armengol i a l'escriptor i economista català José Luis Sampedro. Val a dir que el ponent i professor de la universitat José María Bermúdez de Castro ha estat l'encarregat a dur a terme la primera conferència del cicle titulada 'Claus essencials de l'evolució humana'.

"Seria impossible enumerar a tots els intel·lectuals que van formar part de la nostra institució", ha comentat Espot en el seu discurs inaugural, afegint que la temàtica d'enguany compta amb els discursos d'investigadors tan reputats com Salvador Macip i Carlos Briones, tractant les preocupacions humanes que han fet raonar l'ésser humà al llarg de la seva evolució. Espot ha remarcat que en les jornades vinents "es podrà observar els vincles i el reflex de la dualitat entre la ciència i la fe, en un camí per compartir i confrontar els senders del saber", recalcant, alhora, el paper i treball tan rellevant de Bermúdez com a investigador del genoma humà al llarg dels segles.

Una ponència que ha prosseguit i encapçalat el mateix Bermúdez, paleoantropòleg i vicepresident de la Fundació Atapuerca i membre de la Reial Acadèmia Espanyola, el qual ha començat afirmant "som l'única espècie que descendim dels primats, amb els quals compartim el 99% dels gens". També ha raonat sobre si futurament comptarem amb els avenços científics suficients per fer front i controlar la crisi climàtica que ens ve al damunt. El ministre d'Educació, Ladislau Baró, també ha estat present a la inauguració de l'acte i en atendre els mitjans ha indicat en què es tracta d'un àmbit temàtic "molt variat, amb la característica que sempre ha sigut com un mirall de la societat andorrana". Al mateix temps, ha recordat que la ciència està experimentant "canvis enormes en la matèria com per exemple en l'estudi de la intel·ligència artificial".

Per acabar, cal informar que la Universitat d’Estiu i Tardor es desenvoluparà en quatre sessions presencials, els dies 16, 17, 23 i 24 de setembre. Demà serà el torn de la presidenta del Comitè Científic de l’Agència Francesa de la Biodiversitat, Frédérique Chlous, a través d'un discurs que es durà a terme en francès. Així, totes les ponències tindran lloc a l’Auditori del Centre de Congressos d’Andorra la Vella i seran gratuïtes i obertes a tot el públic.