Canillo adjudica els treballs d’urbanització del carrer Regí de Soldeu per 1,4 milions d’euros

El Comú de Canillo ha aprovat aquesta tarda l’adjudicació dels treballs d’urbanització del carrer Regí de Soldeu, amb un cost total d’1,4 milions d’euros. Les obres, que s’iniciaran aquest mateix mes, tindran una durada prevista de 8 mesos. El projecte preveu millorar la circulació entre la carretera general i l’aparcament del Regí, així com embellir l’accés entre aquest aparcament i la plataforma, fins arribar al peu del telecabina.

A més d’aquesta adjudicació, s’ha aprovat la rehabilitació de Casa Federico, un edifici històric situat al centre de Canillo, per un import de 270.000 euros. Aquest edifici, que compta amb el primer molí de farina elèctric d’Andorra, serà reformat segons tècniques tradicionals per preservar-ne l’estructura original. Un cop finalitzades les obres, l’espai es destinarà a una botiga de productes autòctons, agrícoles i artesanals, amb l’objectiu d’estar operativa a finals d’any.

En matèria de patrimoni cultural, el Comú ha aprovat una nova ordinació per atorgar subvencions destinades a la restauració i conservació de murs de pedra seca. Aquesta tècnica, reconeguda com a patrimoni cultural immaterial per la UNESCO el 2018, forma part del paisatge rural d'Andorra. La normativa s’alinea amb la candidatura del Principat per ampliar el reconeixement d’aquesta tècnica a la llista del patrimoni immaterial de la UNESCO.

Durant la mateixa sessió, el Comú de Canillo ha autoritzat ENSISA a constituir nous préstecs hipotecaris per un import de 6,7 milions d’euros per a inversions a la zona del Seig, sector Canillo de Grandvalira, i a altres inversions per a la temporada de neu 2024-2025, també per un valor de 6,7 milions d’euros. Els préstecs seran retornats en deu anys. A més, s’ha aprovat la novació d’una pòlissa de crèdit per un import de 22 milions d’euros, amb un termini de tres anys per fer front a necessitats de circulant.

Finalment, el Comú ha presentat la liquidació pressupostària del segon trimestre del 2024, que tanca amb un resultat positiu. Els ingressos liquidats ascendeixen a 13,8 milions d’euros, mentre que les despeses s'han situat en 5,9 milions, generant un superàvit de més de 7,9 milions d’euros. També s'ha aprovat la substitució del reglament del Servei d’Arxiu del Comú per adaptar-lo a la digitalització de l’administració, implantant un sistema de gestió documental electrònic i millorant la gestió de la documentació física anterior.