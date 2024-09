El nombre d'assalariats augmenta el 2,5% fins al maig destacant el sector de la construcció

De cara al conjunt de l’any 2024, les perspectives apunten a la continuïtat del cicle expansiu de l’economia andorrana , amb un creixement econòmic que podria situar-se a al voltant del registrat l’any 2023. Entre els factors que afavoriran el creixement de l’economia, des de la Cambra de Comerç assenyalen els següents: la millora de les condicions financeres en un context de pressions inflacionistes més baixes, la bona dinàmica que està mostrant la inversió productiva, els nivells de confiança empresarial, la millora de les rendes del treball com a factor impulsor del consum, i les previsions de creixement relativament favorables a les economies de l’entorn, en especial a Espanya.

Pel que fa al mercat laboral, aquest mostra símptomes de desacceleració, en part frenat per la limitada disponibilitat de mà d’obra i amb l’atur en mínims històrics. Així, el nombre d’assalariats ha augmentat el 2,5% interanual fins al maig , amb una contribució destacada de la construcció, en contrast amb l’hoteleria, que redueix el nombre d’assalariats.

L'evolució de l'economia andorrana durant els primers mesos del 2024 ha estat moderadament positiva . Així ho ha informat aquest migdia el president de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis, Josep Maria Mas, en el marc de la presentació dels resultats de l’Informe econòmic del 2023. En detall, el PIB del primer trimestre ha registrat un creixement real de l’1,6% interanual , un augment superior al del trimestre anterior, però que queda per sota de l’increment que hi va haver en el mateix període del 2023.

