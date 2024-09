Nou repte nacional de 'Mou-te per la teva salut': assolir 100 milions de passes

Segons recorda l'Organització Mundial de la Salut (OMS), es recomana dur a terme 30 minuts d'esport al dia. Cadascú ha de saber on es troba i quins objectius té en l'àmbit físic, una gran oportunitat que es pot assolir a través d'una fita col·lectiva per a tota la ciutadania d'Andorra com és la quarta campanya de 'Mou-te per la teva salut' que enceta Govern amb la col·laboració dels set comuns, la qual pretén aconseguir una marca total de la població de 100 milions de passes i es desenvoluparà entre el 19 de setembre i el 19 d'octubre.

En aquest sentit, les encarregades en donar la notícia han estat la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, i la cònsol major d'Ordino i representant avui de totes les parròquies, Maria del Mar Coma. "Tenim al davant un repte nacional destinat per a tota la ciutadania i per complir amb les fites individuals que es marqui cadascú", ha apuntalat la ministra, prosseguint que l'objectiu de la campanya no és un altre que "promoure l'esport i un estil de vida saludable per a tothom" per evitar, entre altres, les malalties derivades del sedentarisme. Bonell ha recalcat que l'objectiu d'enguany és aconseguir durant tot el mes aquestes "100 milions de passes entre tots els participants", els quals s'hauran de recomptar mitjançant l'App de 'Fittoken Move' per apuntar el seu registre.

Pel que fa als detalls de la marxa, el recorregut constarà de tres quilòmetres i està adaptat i configurat per a tots els nivells. També s'ha destacat a la presentació que les persones que vulguin adquirir la samarreta oficial de la cursa hauran de pagar 5 euros i ho poden fer en línia a través de la web www.esportperatothom.ad, indret també per dur a terme la inscripció. Val a dir, com va sent habitual, que es tracta d'una iniciativa solidària la qual pretén enguany destinar els diners recaptats per combatre la igualtat de gènere a l'Afganistan de la mà d'Unicef.

Finalment, la mandatària d'Ordino ha donat les gràcies a Govern en nom dels set comuns per la promoció, una vegada més, dels hàbits saludables entre la població i ha destacat que els diferents comuns porten anys tractant d'invertir el màxim en els equipaments necessaris per a la pràctica de l'esport. "Estem en el millor país per aprofitar la natura i aconseguir d'aquesta els millors resultats físics", ha refermat orgullosa Coma.