Espot afirma que la Llei Òmnibus ha de ser "el model definitiu per als pròxims anys"

El cap de Govern d'Andorra, Xavier Espot, ha destacat el creixement econòmic del país en comparació amb la zona euro, en unes declaracions posteriors a la presentació dels resultats econòmics de 2023 de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis. En aquest sentit, Espot ha assenyalat que el Projecte de llei que regula la inversió estrangera, conegut com a Llei Òmnibus, pretén ser "el model definitiu per als pròxims anys", tot i que Espot ha puntualitzat que les lleis s'adaptaran si el context socioeconòmic ho requereix en el futur.

LLEGEIX MÉS: Els serveis i la construcció continuen encapçalant les activitats econòmiques del país

Entre les mesures destacades, es vol incentivar l'ús de pisos buits i la conversió d'apartaments turístics de lloguer residencial, a més de rehabilitar edificis desocupats per oferir-los a preus assequibles amb la col·laboració publicoprivada. Així tot, Espot ha recalcat que l'objectiu és "acotar la inversió estrangera immobiliària, no acotar-la". D'aquesta manera volen que sigui "el full de ruta definitiu per a aquesta legislatura", ha expressat.

D'altra banda, el cap de Govern s’ha mostrat preocupat pel que fet que el PIB hagi crescut a Andorra, i, en canvi, el PIB capità estigui en descens: "Defensem que hem de créixer, però no a qualsevol preu". Un fet que, segons Espot, "ens ha de portar a convergir en la idea que hem d’acotar l’expansió desmesurada d'alguns sectors", ha ponderat.

Pel que fa a la gestió de fronteres, Espot ha fet referència al reglament de la Unió Europea, conegut com a 'Entry-Exit System', el qual exigeix un control sistemàtic de les persones que entren o surten de l'espai Schengen. No obstant això, ha destacat que Andorra i el Vaticà compten amb una derogació específica, i que actualment s'està negociant per minimitzar els efectes d'aquests controls sobre la mobilitat i l'economia del país.

"Andorra és més pobre que l'any passat"

El president del grup parlamentari de Concòrdia, Cerni Escalé, ha fet una valoració de les dades presentades a l'informe econòmic afirmant que "Andorra és més pobre que l'any passat i així amb els anys anteriors". A més, Escalé ha volgut destacar el fet que el sector que més està creixent és el de la construcció, subratllant que "hi ha un estancament en la majoria dels sectors d'alt valor afegit". A més, ha apuntalat que "són polítiques econòmiques del Govern que s'han de començar a reestructurar".

La zona franca, una possibilitat

Durant l'exposició de l'informe econòmic, el president de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis (CCIS), Josep Maria Mas, ha parlat sobre la possible creació d'una zona franca, afirmant que "és una reivindicació que tenim des del sector des de fa molts anys i que hem anat treballant, tot i que encara no s'ha pogut arribar a concretar". Entrant en detall, Mas ha concretat que "estaríem parlant d'una zona franca d'alt valor afegit amb productes com obres d'art, joies, rellotgeria, vehicles..." ha mencionat a tall d'exemple. En resposta a aquestes declaracions, Xavier Espot ha considerat que es tracta d'una iniciativa "lloable i necessària", però ha remarcat que abans de tirar-la endavant cal assegurar-se que respon a les necessitats del teixit empresarial andorrà.