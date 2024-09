Esteve i del Rio tanquen l’estada d’entrenament a Font Romeu

Irineu Esteve i Gina del Rio han estat entrenant les últimes setmanes a Font Romeu amb molt bones condicions i realitzant sessions intenses adients a aquestes alçades de pretemporada.

Esteve, qui ha estat entrenant a Font Romeu les últimes setmanes, ara s’ha desplaçat novament a Noruega i s’hi estarà fins al pròxim dia 20. L’andorrà entrena amb el Team Aker per després continuar uns dies a Oslo amb el seu equip per desplaçar-se al túnel de Torsby, a Suècia, per esquiar inicialment dos dies i tornar posteriorment a casa.

Del Rio, per la seva part, ha complit amb el calendari d’estar del 9 al 16 de setembre a Font Romeu, realitzant sessions que cada cop són una mica més intenses i amb menys volum. La tricolor ha estat entrenant amb l’equip francès, amb fondistes com Clémence Didierlaurent o Liv Coupat, els quals lluiten per estar sempre al top10 a les Copes d’Europa. Ara els entrenaments de l’andorrana continuaran a casa, i a partir del dia 29 serà al túnel d’Oberhof (Alemanya).

El director de la secció d’esquí de fons, Xavier del Val, ha assenyalat que la preparació aquestes setmanes no canvia tant "perquè queda temps per a les curses, però sí que és cert que de mica en mica anem abaixant el volum i augmentant la intensitat".