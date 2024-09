Doble podi andorrà al supergegant dels Nacionals Júniors d'Antillanca

Al supergergant dels Nacionals Júniors d'ahir a Antillanca (Xile) hi va haver un doble podi andorrà amb Marc Fernández segon i Èric Ebri tercer, a més de la millora de punts FIS de tots dos. La victòria va ser per a l’ucraïnès Roman Tsybelenko amb 1.01.72. El segon ha estat Fernández, a 0.73, mentre que Ebri es va quedar a 0.76. Per la seva part, Martí Llort no va poder completar la baixada. Pel que fa a les puntuacions FIS, Fernández va marcar 75.54, millorant els seus actuals 84.02, i Ebri va fer 76.12, millorant els actuals 104.32 que té a l’última llista.