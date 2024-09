Frank Porté fa podi a Dijon-Prenois

El Campionat de França de F4 va tornar a l'activitat al circuit de Dijon-Prenois, del 13 al 15 de setembre, on Frank Porté va assolir bons resultats. A la primera cursa del cap de setmana, el pilot andorrà va assolir la tercera posició, i a la segona es va fer amb el sisè lloc per a la tercera i darrera quedar-se a tocar de nou el podi, sent quart. Amb aquests resultats, Porté ocupa la sisena posició de la general, i amb només una cursa per tancar el campionat francès (del 4 al 6 d'octubre a Le Castellet), ell i el seu equip volen lluitar pel top5.