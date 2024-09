L'UdA s'adscriu a la campanya de donació de sang de la Creu Roja Andorrana

Sobre aquest aspecte, la Creu Roja informa que els requisits per donar sang inclouen tenir entre 18 i 70 anys, pesar més de 50 quilograms, haver esperat un mínim de dos mesos des de la darrera donació, no estar en dejú i tenir ganes d’aportar i marcar la diferència, assenyalen.

La Creu Roja Andorrana, en col·laboració amb la Universitat d’Andorra (UdA), organitza una campanya de donació de sang els pròxims dies 23, 24 i 25 de setembre, que tindrà lloc a l’edifici principal de l’UdA , a Sant Julià de Lòria. Cal esmentar que els horaris per a les donacions seran d’11.00 a 14.00 hores i de les 16.00 a 20.00 hores.

Per El Periòdic

