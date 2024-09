Punt de partida europeu

El Gloria Sports Arena d’Antalya acull demà (18.00 hores) l’estrena del MoraBanc Andorra a la Basketball Champions League (BCL). Els de Natxo Lezkano es veuran les cares amb el Windrose Giants Antwerp partint com a clars favorits, però en aquestes competicions mai es pot anar confiat.

Els de Jill Lorent arriben amb la seva competició domèstica iniciada, el grup belga de la BNXT League, una competició que agrupa els conjunts de Bèlgica i Països Baixos i els divideix en grups per aquests dos països per posteriorment fer un play-off global. De fet, els d’Anvers van ser finalistes l’any passat del seu grup, i enguany en el primer partit van veure la derrota (64-75) davant el Den Helder Suns.

CONTINGUT RELACIONAT: Rafa Luz estarà unes quatre setmanes de baixa

Cal recordar que aquesta fase de la BCL són els quarts de final, i als del Principat, en cas de guanyar, els esperaria aquest mateix divendres el Telekom Baskets Bonn alemany, guanyador del certamen l’any 2023.

Prioritat ACB

«Ens fa il·lusió estar en aquesta competició», deia l’entrenador de Portugalete en la prèvia, ja que es tracta «d’una cita molt valorada a Europa», afegia, però la prioritat i objectiu del MoraBanc Andorra és l’ACB. «És el més important pel club i on més ens focalitzarem sempre, no hi ha cap dubte», va sentenciar el tècnic.