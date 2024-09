La sub15 femenina s’estrena amb empat contra Luxemburg

La selecció sub15 femenina ha encetat avui el Torneig de Desenvolupament UEFA amb un empat a u davant Luxemburg. La diana tricolor l'ha signat Dúnia Mayo, i ara el combinat ja se centra en el pròxim duel, dijous a les 13.30 hores contra Malta. D’altra banda, la masculina sub15 ha jugat el segon partit d’aquesta cita perdent per 0-3 contra Macedònia del Nord, una derrota que arriba després de caure en l’obertura per 0-2 amb Moldàvia. Per a ells, el pròxim duel arriba el divendres a les 09.00 hores contra Armènia.

Cal recordar que aquests tornejos de desenvolupament UEFA són una plataforma perquè les federacions puguin donar experiència internacional als seus joves jugadors a través de partits de gran intensitat.