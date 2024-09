Gran actuació del Rítmica GAEE a Barcelona i Girona

L'endemà, van viatjar fins a Girona, repetint lloc amb el Prebenjamí i sent terceres en Benjamí. Així mateix, Valentina Haase va ser sisena en maces Aleví, Eva Travé va ser segona en cinta Infantil, Ariadna Salinas cinquena en corda Juvenil.

Dissabte van anar a Barcelona per prendre part en el Trofeu Gaudí, en el qual Valentina Haase va ser segona en masses en categoria Aleví. En Infantil, Sarah Raguig va ser tercera en cinta, seguida d'Eva Travé, quarta, Judith Aybar, cinquena, i Blanca Pons, sisena. En Cadet, les andorranes van fer doble podi en cinta amb Saioa Franxo i Gianna Prete, segona i tercera respectivament. Alisa Kantsebovska va ser quarta. En Juvenil, Nolwenn Brard va ser sisena en corda. A més, el GAEE va assolir la primera plaça en conjunt Prebenjamí i la segona en Benjamí.

Per El Periòdic

