Isabel de la Parte: "Si hi ha la possibilitat de recuperar obres es mirarà de fer-ho"

L’Espai Columba ha acollit aquesta tarda la taula rodona ‘El retorn del Romànic’, una trobada entre diferents experts en la matèria al voltant de la recuperació del patrimoni cultural andorrà. Tot en el marc de les Jornades Europees del Patrimoni (JEP), les quals s’estan celebrant a Andorra des del 12 al 21 de setembre. Prèviament a l’inici de la taula rodona, la directora de Patrimoni Cultural, Isabel de la Parte, ha intervingut per explicar que “és una celebració que posa en valor el Patrimoni cultural del territori, una festa que ja ha traspassat les fronteres del continent europeu i una oportunitat per conèixer i descobrir la riquesa del nostre patrimoni cultura”.

L'objectiu, segons de la Parte, està ben definit: “Explicar a la ciutadania les recerques que fan els especialistes d'Andorra i de fora, i com segueixen la pista d'un patrimoni que en un moment determinat i per diferents circumstàncies va marxar”. Quant a la possible recuperació d’aquest patrimoni, la directora ha afirmat que “si hi ha la possibilitat de recuperar obres es mirarà de fer-ho”, afegint que “ara estem treballant a recuperar arxius que parlen d'Andorra, encara que sigui de manera digital".

Reprenent la taula rodona, el catedràtic en història de l’art de la Universitat de Barcelona, Carles Mancho, ha detallat el procés de recerca de les obres: "El que acostuma a passar és que són aquestes peces les que et troben. Tu estàs fent una recerca sobre altres coses i com que tens les antenes desplegades perquè coneixes el patrimoni, recordes les fotografies antigues d'aquestes pintures que hi eren, però ja no hi són". Així doncs, segons l'experiència de Machado, es tractaria "d'una barreja entre estar cada dia al peu del canó llegint i investigant sobre altres qüestions i tenir els ulls oberts i que l'atzar s'encreui amb tu per fer-te trobar aquestes peces que fa anys que ningú sap on paren", ha relatat.

D'altra banda, pel que fa a l’acollida de les diferents activitats, la directora de Patrimoni Cultural ha informat que “fins ara tot el que hem fet ha tingut una acollida molt agradable, perquè la gent s'ha animat a continuar programant aquestes activitats”. En aquest sentit, i des d’un prisma més general, des de l’espai Columba han explicat que les visites s’han triplicat en comparació a altres anys: aproximadament 3.000 visitants, amb un percentatge molt elevat d’andorrans, els quals han demanat informació detallada sobre les pintures de Sant Esteve. Des de l’espai han aclarit que la principal atracció han estat ‘Els Frescos’, però que han acabat visitant tot el museu.

Així doncs, les Jornades Europees del Patrimoni conclouran amb la caminada per conèixer les dificultats que els refugiats de la Guerra Civil espanyola i la Segona Guerra Mundial van patir en fer el seu pas per la frontera andorrana i quina va ser la implicació dels passadors. Aquest itinerari, sota el títol ‘Refugi natural, les xarxes d’evasió andorranes al segle XX’, estarà guiat per l’historiador Pau Chica i tindrà lloc el 21 de setembre a les 09.00 hores, amb sortida des de l’aparcament de Naturland.